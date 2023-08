Maltempo: Bonaldi (Pd), ‘da Bignami mancanza di rispetto istituzionale’

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, quello che agli addio al celibato si traveste da nazista, ogni volta che apre bocca ci conferma che questo non è un Paese normale. Se così fosse, nessuno gli affiderebbe nemmeno le chiavi del proprio orto, figurarsi quelle di un dicastero. Non solo mancano ‘i fondamentali’ in fatto di rispetto istituzionale, considerato il delicato ruolo che riveste, che dovrebbe essere in costante, sobrio dialogo e servizio ai territori e alle amministrazioni locali, che invece calpesta e dileggia, se di colore diverso dal suo. Ogni occasione è invece buona per inanellare menzogne e gaffe, slogan negazionisti, battute di pessimo gusto sugli avversari politici, pur di non affrontare la realtà e i fatti, ovvero che lui, il ministero e il governo cui appartiene, al netto degli show, delle chiacchiere e delle lacrimucce a uso di telecamera nei giorni successivi alla alluvione in Emilia Romagna, non hanno fatto ancora nulla per dare risposte concrete a quei territori e a chi li abita”. Così in una nota Stefania Bonaldi, componente della segreteria nazionale del Partito democratico.

“Sono passati tre mesi, della ricostruzione e dei denari che servono non c’è traccia e l’unico gesto reale del governo è stato il taglio ai fondi del Pnrr destinati a contrastare il dissesto idrogeologico e a favorire la rigenerazione urbana – conclude l’esponente dem -. Governare richiede competenza, impegno, serietà, rispetto, non è una goliardata di quelle a cui Bignami è avvezzo: lo ricordi e cerchi di essere adeguato al ruolo di responsabilità che gli è stato affidato”.