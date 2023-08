Laganà: Fdi, ‘ha profuso dedizione, passione e impegno per la Rai, siamo vicini a famiglia’

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Siamo vicini alla famiglia del consigliere d’amministrazione Riccardo Laganà per la dolorosa quanto improvvisa scomparsa. Pur non essendo spesso d’accordo con le sue posizioni ne abbiamo sempre apprezzato la dedizione, la passione, e l’impegno che quotidianamente ha profuso per la Rai. Alla famiglia del consigliere Laganà il gruppo di Fratelli d’Italia in Vigilanza Rai esprime sentite condoglianze”. Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia nella commissione di Vigilanza della Rai.