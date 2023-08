Food: al via partnership tra Chef Express e Gambero Rosso, nasce nuova linea di croissant

Roma, 10 ago. (Labitalia) – Chef Express, società di ristorazione controllata dal Gruppo Cremonini, leader in Italia nelle stazioni con 54 scali ferroviari e presente in aeroporti e aree autostradali per un totale di 410 punti vendita e 80 milioni di clienti serviti ogni anno, lancia la nuova linea di croissant in collaborazione con Gambero Rosso Academy. La colazione è infatti un vero e proprio ‘rito’ con cui Chef Express accoglie i propri clienti in viaggio e da oggi lo sarà ancora di più, grazie alla nuova linea di croissant sviluppata dagli esperti di Gambero Rosso Academy.

A rendere speciali e ancora più friabili le nuove referenze è un mix di novità: la nuova ricetta costruita con solo lievito madre e farine italiane, le varie farciture selezionate dagli esperti e, infine, la speciale crema alla vaniglia Bourbon su ricetta di Gambero Rosso Academy. Alle brioche più tradizionali, come il croissant vuoto, si aggiungono quelle con le nuove confetture extra selezionate da Gambero Rosso Academy, che raggiungono il 70% di frutta, insieme alla bigusto e quella al pistacchio. E, per i vegani o per chi ama la leggerezza, c’è una doppia sorpresa: la brioche multicereali sempre su ricetta di Gambero Rosso Academy semplice e con farcitura ai frutti di bosco.

L’offerta sarà disponibile a partire dal 10 agosto nei punti vendita delle autostrade italiane per poi essere estesa anche a stazioni e aeroporti a partire da settembre.