Glasgow, 10 ago. – (Adnkronos) – Federica Venturelli vince la medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Glasgow nella cronometro Under 23. La 18enne lombarda completa i 13,4 km del percorso in 20′, chiudendo alle spalle dell’australiana Felicity Wilson-Haffenden, vincitrice in 19’31” e della britannica Isabel Sharp (19’47”).