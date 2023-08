Calcio: Genoa, in arrivo Messias dal Milan, domani le visite mediche

Genova, 10 ago. – (Adnkronos) – Junior Messias a un passo dal Genoa. Il Milan e il club rossoblù stanno definendo in queste ore la formula dell’operazione e le cifre della stessa, ma il brasiliano è davvero vicino a iniziare una nuova sfida nel nostro campionato. Finito ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli, con il Milan che nel ruolo ha acquistato Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, Messias è stato trattato dal Torino e dal Besiktas, ora però l’inserimento del Genoa che è balzato in pole tanto che il calciatore già domani farà le visite mediche, in attesa che le due società definiscano tutti i dettagli dell’operazione.