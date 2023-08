Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Meloni ha sdoganato il concetto da Stato etico dell’utile ‘ingiusto’. E ha innescato la gara del ‘più uno’ populista. Per il Pd sono ingiusti (e quindi da tassare) i margini di farmaceutica, energia, logistica. Per Conte armi, assicurazioni. Per Urso la raffinazione. Demagogia pura”. Lo scrive su Twitter Enrico Borghi, capogruppo di Azione-Italia viva al Senato.