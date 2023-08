Atletica: Europei Under 20, argento per Stronati nell’alto e bronzo per Disabato nella marcia

Gerusalemme, 10 ago. -(Adnkronos) – Si arricchisce il medagliere azzurro anche nella mattina della quarta e ultima giornata, agli Europei Under 20 di Gerusalemme. Nell’alto Edoardo Stronati si mette al collo l’argento superando 2,18 alla seconda prova, stessa misura dello svedese figlio d’arte Melwin Lycke Holm che ci riesce invece alla prima e conquista l’oro, mentre la gara si chiude con tre errori di entrambi a 2,21. Un podio agrodolce per il milanese che puntava al successo ma dopo la crescita della stagione invernale, culminata nel record italiano juniores indoor di 2,24 in febbraio, è stato frenato da problemi al ginocchio e poi ha recuperato in tempo per partecipare a questa rassegna.

Bronzo allo slovacco Robert Ruffini con 2,15, quota saltata al terzo tentativo anche dall’altro lombardo Matteo Sioli che si migliora di due centimetri ed è sesto. Ancora una medaglia dalla marcia: al maschile nei 10.000 metri festeggia il bronzo Giuseppe Disabato, sedicenne pugliese che conferma il suo talento anche nella categoria superiore, dopo aver vinto l’argento tra gli under 18 sulla stessa pista nella scorsa stagione. Al traguardo chiude in 42:19.67 migliorandosi nettamente, di oltre mezzo minuto, a una manciata di secondi dall’argento. L’azzurro classe 2006 è ancora allievo, e si trova fronteggiare atleti più grandi anche di due anni, ma riesce a gestire al meglio la gara cambiando ritmo al momento giusto quando si accende la lotta per il podio dietro al tedesco Frederick Weigel, oro in 41:53.58, mentre il turco Hayrettin Yildiz finisce secondo con 42:13.78.

Sesto posto in 43:32.52 per il romano Diego Giampaolo, vincitore in maggio agli Europei a squadre di Podebrady. Nel lungo è settima Marta Amani con 6,42 (-1.0), bronzo mondiale U20 della scorsa stagione, dopo il personale di 6,54 in qualificazione e nel disco si piazza decima Tarè Miriam Bergamo con 46,49. Promossa in finale la 4×100 maschile con Nicolò Salaris, Daniele Groos, Loris Tonella, Jacopo Capasso, quarti in batteria (40.59), squalificata invece la 4×100 femminile (Carlotta Fedriga, Elisa Valensin, Agnese Musica e Alice Pagliarini) per l’ultimo cambio fuori settore. Definite le formazioni per le finali delle staffette: 4×100 uomini con Nicolò Salaris, Romeo Monaci, Loris Tonella, Jacopo Capasso e 4×400 uomini con Matteo Di Benedetto, Daniele Groos, Luca Marsicovetere, Simone Giliberto.