Da pochissimo installate le quattro panchine multimediali, con presidi tecnologici wireless per interagire tramite apposita app, way finding, con smartphone e tablet, nel quadro del piano di rilancio del centro storico, in termini infrastrutturazione turistica, con il progetto “Una nuova luce alla via Magistrale”. Già si registrano i primi segni di atti di inciviltà, se non di vero e proprio vandalismo sui manufatti.

