Slovenia: Rojc (Pd), ‘solidarietà Italia conferma solido rapporto’

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “L’annuncio che anche l’Italia si è mobilitata inviando aiuti alla Slovenia e le parole di vicinanza del nostro ambasciatore a Lubiana confermano che il rapporto di solidarietà tra i nostri due Paesi è solido nei successi ma anche nelle disgrazie. Una decisione che ho auspicato pubblicamente e attraverso atti formali”. Così la capogruppo Pd in commissione Politiche Ue al Senato, Tatjana Rojc, in occasione del sopralluogo della presidente Ursula von der Leyen ai luoghi colpiti dall’alluvione in Slovenia. “La presenza in Slovenia della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è simbolica e pure assai concreta, non solo per gli aiuti assicurati dall’Ue a Lubiana ma anche – ha aggiunto la senatrice – in generale per quanto dichiarato in merito all’impatto dei disastri naturali sui negoziati per il patto di stabilità”.