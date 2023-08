All’indomani del report Openpolis sul rischio definanziamento per un terzo dei progetti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, nel Sannio la città appare al sicuro, mentre tremano i piccoli centri. Stato d’animo sospeso tra dubbi e certezze su chi è a rischio e chi no. Per il capoluogo come anticipato dovrebbero prevalere il sereno visto l’avanzamento di molte procedure e di almeno due cantieri, uno ormai sul punto di essere chiuso.

