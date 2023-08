Pnrr: Fossi a Donzelli, ‘capiamo imbarazzo, ma verità sotto occhi di tutti: sono incapaci’

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Giovanni Donzelli ha la coda di paglia. E per incendiarla è bastato rendere pubblici i numeri e i progetti che in Toscana rischiano di saltare per colpa dei tagli di Meloni al Pnrr. Capiamo l’imbarazzo per gli amministratori di centrodestra nell’ammettere che scuole e ospedali di comunità sono definanziati per colpa del loro governo. Ma questo non giustifica il loro silenzio e addirittura la difesa d’ufficio che oggi Donzelli porta avanti. La verità è sotto gli occhi di tutti: sono degli incapaci. E ciò che tagliano é soprattutto la sanità e l’istruzione pubblica. D’altra parte sono settori di cui la destra farebbe volentieri a meno. E su cui invece la nostra regione punta da sempre. Loro, che il Pnrr non lo avrebbero proprio voluto, scaricano la propria inefficienza su enti e comunità locali”. Così Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano, risponde alla nota odierna di Giovanni Donzelli.