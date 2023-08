Montagna: si perdono tra Serina e Cornalba nella bergamasca, salvi due escursionisti

Milano, 9 ago. (Adnkronos) – Intervento, ieri sera, tra Serina e Cornalba, nella bergamasca, per i tecnici della VI Orobica del soccorso alpino, stazione di Oltre il Colle. Due escursionisti provenienti dal rifugio Monte Alben e diretti verso l’abitato di Cornalba hanno perso il sentiero. Trovandosi in una zona molto ripida, hanno deciso di chiedere aiuto.

Il tecnico della centrale operativa li ha localizzati e ha comunicato le coordinate geografiche al Cnsas. Sul posto si è recata una squadra con quattro tecnici che hanno soccorso i due escursionisti e li hanno accompagnati nel luogo dove avevano lasciato la loro auto. L’intervento è cominciato poco prima delle 16 ed è finito intorno alle 20.

Poco prima dell’attivazione per questo intervento, i tecnici di Oltre il Colle stavano partecipando a una iniziativa, in collaborazione con il centro diurno Ramo. Insieme alle persone con disabilità del centro e con i loro assistenti, i tecnici del Cnsas hanno mostrato che cosa è il soccorso alpino e che cosa succede quando qualcuno chiede aiuto in montagna. Le persone presenti sono state coinvolte in diverse attività, come l’uso e il montaggio della barella portantina, hanno visto da vicino come funziona il materassino a depressione e come si trasportano le persone infortunate.