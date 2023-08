Milano: inquirenti, omicidio madre risale a giorni fa, figlio ha lasciato biglietti addio

Milano, 9 ago. (Adnkronos) – La morte della donna di 86 anni, uccisa a coltellate dal figlio di 53 anni nel loro appartamento in via Palanzone a Milano, risale “ad alcuni giorni fa”. E’ uno dei dettagli che emerge nell’indagine affidata alla polizia e coordinata dalla pm Maria Letizia Mocciaro che indaga sull’omicidio-suicidio.

L’uomo, che come la madre non aveva né problemi di salute né problemi economici, si è tolto la vita all’alba dopo aver chiamato il 112 e aver annunciato il proposito di ammazzarsi. Si è lanciato dal quarto piano davanti ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto.

Nell’appartamento sono stati trovati alcuni biglietti d’addio, in cui il 53enne metteva nero su bianco la sua paura di “essere indagato” e forse di finire in carcere per l’omicidio della madre. L’appartamento e il coltello, con cui la donna è stata uccisa in camera da letto, sono stati sequestrati.