Momenti di puro terrore quelli che sono stati vissuti nella serata di lunedì da una famiglia di Montesarchio. Che, in buona sostanza, si è ritrovata quattro ceffi sul balcone di casa pronti a depredare l’abitazione. E per una virgola non si è avuto un incontro che sarebbe senza dubbio stato ad alto tasso di pericolosità tra gli inquilini stessi ed i malviventi.

