L ’alleanza con Mastella è fuori discussione e rispetto massimo nei confronti di chi attualmente è alla guida del partito qui nel Sannio. Sono due punti imprescindibili per l’adesione di Essere democratici in Italia Viva, operazione in itinere, destinata a prendere corpo nelle prossime settimane, forse già nel corso di questo mese di agosto, al massimo settembre. A breve, infatti, dovrebbero essere esplicitate date e regole congressuali. L’assise sarà l’occasione per contarsi e articolare democraticamente il partito renziano in provincia di Benevento, la cui conduzione finora è stata sempre demandata ad una coppia di nominati.

