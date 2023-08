Calcio: mercato Napoli, si spinge per l’acquisto di Veiga, Zielinski verso l’Al Ahli

Napoli, 9 ago. – (Adnkronos) – Dopo aver chiuso per Jens Cajuste, che nelle prossime ore svolgerà le visite mediche, il Napoli adesso spinge per chiudere Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo. Sono ore decisive per il futuro anche di Piotr Zielinski che, secondo Sky Sport, si allontana sempre di più dal Napoli. Nella giornata di ieri 8 agosto ci sono stati dei contatti con gli arabi dell’Al Ahli per portare avanti la trattativa. Nel frattempo continuano ad andare avanti i discorsi per il rinnovo di Victor Osimhen. Roberto Calenda, agente del calciatore, ieri sera è arrivato nuovamente nel ritiro del Napoli: l’ottavo incontro tra le parti in poco meno di un mese e per l’attaccante resta in piedi un doppio scenario: il rinnovo del contratto, con un adeguamento dell’ingaggio e l’ipotesi doppia clausola rescissoria (una valida per l’Europa, l’altra per l’Arabia) o il mercato arabo. Per Osimhen, infatti, sarebbe pronto un ingaggio super dell’Al-Hilal, ma per il presidente De Laurentiis il suo cartellino vale 200 milioni di euro.