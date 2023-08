Banche: Gelmetti (Fdi), ‘Della Vedova scommette ancora contro Italia’

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Della Vedova aveva già pronosticato eventi catastrofici con il governo di Meloni ed è accaduto esattamente il contrario. In questi mesi gli investimenti esteri sono aumentati più in Italia che negli altri Paesi europei, più in Italia che in Germania, Francia e Gran Bretagna. In questi mesi è aumentata più la Borsa italiana che le altre borse europee, toccando il record di crescita. E persino il fondo statunitense Blockstone ha detto che oggi è proprio l’Italia il Paese ideale dove investire in Europa. Se ne faccia una ragione e la smetta di pronosticare sventure per il proprio Paese”. È quanto scrive il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti, dando atto “al ministro Urso e al governo Meloni di aver operato al meglio per facilitare gli investitori esteri nel nostro Paese e far crescere la fiducia delle imprese”.