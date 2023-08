Banche: Gasparri, ‘vero scandalo è non tassare giganti web’

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “La misura riguardante le banche ha bisogno di dettagliate definizioni tecniche e di una approfondita discussione per capire la reale quantità di risorse disponibili e come utilizzarle per ottenere i massimi vantaggi per le famiglie. Bisogna agire sui mutui e sulle retribuzioni, andando nella direzione indicata da Forza Italia. Che propone la detassazione delle tredicesime e degli straordinari. Su questo versante ci impegneremo nel Parlamento e nel confronto con gli operatori. Rassicurando anche i mercati, altrimenti con una comunicazione insufficiente, in parte già corretta, si creano danni che annullano i vantaggi”. Lo afferma Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato.

“Poi se si parla di giganti -aggiunge- si dovranno anticipare e rafforzare gli effetti della tassazione per i colossi del web. L’Europa esita di fronte ad Amazon, Google e ad altri colossi. È invece tempo di tassare questi giganti che non pagano assolutamente nulla. Questo è il vero scandalo economico, fiscale e sociale”.