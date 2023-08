Banche: Conte, ‘ora colpire anche industrie farmaceutiche e belliche e assicurazioni’

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Per una valutazione complessiva dovremo leggere il testo. Ma sono in grave ritardo. Questi mesi di colpevole e incomprensibile immobilismo sono stati duramente pagati dai cittadini. E quando si corre ai ripari alla meno peggio, solo come tardiva reazione a eventi che sfuggono di mano e senza la visione che invece aveva ispirato la nostra proposta di 5 mesi fa, le ferite non si rimarginano”. Lo afferma il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano’, a proposito della tassa sugli extra profitti delle banche.

“Se il Governo ha scoperto in ritardo un po’ di coraggio, faccia un copia-incolla anche delle nostre proposte di introdurre un contributo sugli extraprofitti dei settori economici che hanno conseguito utili record grazie a circostanze eccezionali come pandemia, crisi energetica e guerra: dal settore farmaceutico a quello assicurativo passando per l’industria bellica. Quelle risorse -conclude l’ex premier- vanno indirizzate a famiglie e imprese, che a quelle circostanze eccezionali hanno pagato dazio”.