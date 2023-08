Ferite serie e monitoraggio medico per un 67enne di Campolattaro che ha rischiato la vita in un incidente in un fondo agricolo. Stava guidando il proprio trattore, quando il mezzo si è ribaltato. Sul posto accorsi i vigili del fuoco che hanno riposizionato il mezzo in modo da liberare il conducente.

