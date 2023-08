Salario minimo: Magi, ‘+Europa a incontro con Meloni, curiosi cambio rotta governo’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – ”Parteciperemo venerdì all’incontro con Giorgia Meloni e sarà interessante ascoltare se il governo ha cambiato idea rispetto ai toni definitivi e contundenti utilizzati fino a pochi giorni fa rispetto alla proposta di salario minimo presentata dalle opposizioni. Anche sul metodo il governo non si distingue per rispetto istituzionale: abbiamo appreso dalle agenzie e dalle tv che la presidente del Consiglio, a meno di una settimana dal voto in Parlamento che con cui la sua maggioranza ha sospeso la discussione sul salario minimo, intendeva convocarci prima ancora di aver ricevuto alcun invito”. Lo afferma il segretario e deputato di +Europa, Riccardo Magi.