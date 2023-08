Salario minimo: Bellucci (Fdi), ‘ascoltiamo proposte anziché polemiche’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Questo governo vuole perseguire l’interesse nazionale e ritiene che le polemiche fini a loro stesse non rappresentino in alcun modo tale obiettivo. L’incontro proposto da parte del presidente Meloni alle opposizioni, di venerdì 11 agosto, per confrontarsi sul salario minimo va proprio in questa direzione. Anche oggi dimostriamo di non aver innalzato alcuno steccato ideologico nei confronti delle altre forze politiche, si tratta di un’ulteriore prova della coerenza e coesione del centrodestra. Il governo rispetta il proprio programma e, quando la dialettica politica risulta costruttiva, è sempre interessato ad ascoltare le proposte degli avversari. Abbiamo ben chiara la linea da seguire, proprio per questo non temiamo di metterci in discussione e confrontarci con franchezza”. Lo dichiara Maria Teresa Bellucci, viceministro e deputata di Fratelli d’Italia.