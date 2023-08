Milano, 8 ago. (Adnkronos) – “Confidiamo che la procura di Milano faccia con scrupolo gli accertamenti del caso e siamo certi che li farà”. Lo afferma l’avvocato Fabio Re Ferré che tutela gli interessi della famiglia di Luca Ruffino, il presidente della holding Visibilia morto suicida la sera del 5 agosto nella sua abitazione in via Spadolini. La procura indaga per istigazione al suicidio, reato ipotizzato per consentire l’autopsia che è attesa entro la settimana.