Marcinelle: Casellati, ‘resta monito che si esorta a continuare battaglia per sicurezza sul lavoro’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “L’8 agosto del 1956 l’Italia visse uno dei peggiori disastri nella storia dell’emigrazione. Nella miniera di Bois du Cazier, in Belgio, un terribile incendio uccise 262 persone, di cui 136 italiani emigrati in cerca di fortuna in quel Paese. Oggi ricordiamo il sacrificio dei nostri connazionali e le terribili condizioni in cui erano costretti a lavorare. A 67 anni di distanza la tragedia di Marcinelle resta un monito doloroso che ci esorta a continuare la battaglia per il miglioramento della sicurezza in fabbrica, negli uffici, in ogni luogo di lavoro. Il primo maggio questo governo ha dimostrato con i fatti la sua attenzione per questo tema e continuerà a farlo, in memoria delle vittime di Marcinelle e di tutti coloro che hanno perso la vita sul lavoro”. Lo scrive sui social Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le Riforme istituzionali e senatrice di Forza Italia.