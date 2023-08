Marcinelle: Ascani (Pd), ‘stop al lavoro sfruttato e sottopagato’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Nella tragedia della miniera di Marcinelle, l’8 agosto del 1956, persero la vita 262 minatori di cui 136 nostri connazionali. Il ricordo e l’omaggio per tutti loro che unisce l’intero Paese ci deve unire anche nella indifferibile lotta alla precarietà, nella azione per assicurare a tutti tutela e sicurezza e una retribuzione dignitosa. Il giusto modo di onorare quei lavoratori è scrivere la parola fine al capitolo del lavoro costretto in condizioni di pericolo, sfruttato e sottopagato. Lo ha dichiarato Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei deputati e parlamentare Pd.