Incendi: Cantalamessa (Lega), ‘bene approvazione nostra proposta contro piromani’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti per l’approvazione, in Consiglio dei ministri, della proposta della Lega sull’inasprimento delle pene verso i piromani, così come che abbia subito trovato l’appoggio dei nostri alleati di Fratelli d’Italia. Si tratta, effettivamente, di un’iniziativa di buonsenso per contrastare una vera e propria piaga. Chi causa un incendio è un criminale e come tale è giusto che paghi senza nessuno sconto. Tolleranza zero contro chi danneggia i nostri territori e mette a rischio i cittadini”. Così in una nota il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa, primo firmatario della proposta e responsabile del dipartimento Antimafia del partito.