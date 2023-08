Governo: da Cdm stop a oltre 3.500 regi decreti, cancellato regolamento colombi viaggiatori

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge relativo all’abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1921-1946. Il testo -spiega il comunicato di palazzo Chigi- cancella altri 3.637 regi decreti relativi all’anno 1910 e al periodo 1921-1946, portando a un totale di 22.574 le norme oggetto di definitiva abrogazione su iniziativa del Governo.

Tra gli altri, si cancellano il Regio decreto che istituiva il Regolamento amministrativo-contabile della Regia Azienda Monopolio Banane, quello per l’approvazione del Regolamento per l’applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3086, riguardante l’allevamento e l’impiego dei colombi viaggiatori; le Modificazioni al regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia Marina; la costituzione del Consorzio di colonizzazione di Genale nella Somalia italiana, la soppressione dell’Istituto nazionale per il risanamento antimalarico della Regione Pontina.