Secondo fondazione Openpolis sulla base dell’elaborazione di dati provenienti da diversi report, per il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, per quanto concerne le opere e i servizi promossi da enti locali, sarebbero a rischio nel comprensorio beneventano progetti per 108,02 milioni di euro, sui 308,26 totali. Il discorso non riguarda gli investimenti sulle grandi infrastrutture interesse nazionale: la linea Tav Napoli-Bari con finanziamento di oltre 6 miliardi euro (parte consistente della tratta insiste sul beneventano) e le opere funzionalizzazione diga Campolattaro di oltre 700 milioni di euro.

