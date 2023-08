Dl asset: Nicita (Pd), ‘su caro voli da governo misura inutile e controproducente’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Troppo poco e troppo tardi. Un tetto agli aumenti dei biglietti aerei per le tratte verso Sicilia e Sardegna che scatta solo per incrementi di prezzo del 200% rispetto a un valore medio da determinare è una presa in giro, da un lato, e uno strumento inflattivo dall’altro perché induce le compagnie aeree a incrementare, appunto, il prezzo medio. Inoltre, presenta elementi di incentivi alla collusione oligopolistica laddove il prezzo medio agisca da punto focale”. Lo dice Antonio Nicita, vice capogruppo al Senato e capogruppo del Partito democratico nella commissione bicamerale Insularità in merito alle misure annunciate dal governo nel decreto Omnibus per contrastare il ‘caro voli’.

“La strada da percorrere – prosegue Nicita – è quella di un tetto per i residenti e per coloro che abbiano rapporti economici stabili con le maggiori isole e un fondo di rimborso basato su indicatori di contrasto agli svantaggi dell’insularità e sulla continuità territoriale. Infine, occorre immaginare interventi sugli algoritmi che definiscono i prezzi, basati sull’andamento dei costi energetici e dei picchi ma che evitino spinte alla collusione delle compagnie aeree o effetti di compensazione su altre tratte”. “Il Partito democratico avanzerà una propria proposta nella prossima convocazione della commissione per il contrasto agli svantaggi da insularità”, conclude il senatore dem.