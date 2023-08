Calcio: Chelsea, infortunio al ginocchio per Nkunku, fuori diversi mesi

Londra, 8 ago. – (Adnkronos) – Tegola per il Chelsea che perde Christopher Nkunku per lungo tempo. Arrivato a giugno dal Lipisa con un’operazione di mercato da 65milioni più bonus, l’attaccante francese si è infortunato nell’ultima amichevole giocata a Chicago contro il Borussia Dortmund e per lui si prevede uno stop di diversi mesi. “Nkunku ha riportato un infortunio al ginocchio che lo escluderà per un lungo periodo – si legge in una nota del Chelsea -. Il 25enne è stato operato e ora inizierà un programma di riabilitazione con il reparto medico del club”. I Blues non hanno reso noti i tempi di recupero ma, secondo alcuni media inglesi, Nkunku potrebbe tornare solo alla fine del 2023.