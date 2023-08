Banche: Orlando (Pd), ‘accolta nostra proposta tassare extraprofitti, meglio tardi che mai’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Il governo accoglie la nostra proposta di un contributo di solidarietà a carico delle banche, tassando gli extraprofitti accumulati in seguito all’aumento dei tassi Bce, a favore di famiglie e imprese alle prese con la stangata sui mutui. Vediamo come sarà scritto il provvedimento. Meglio tardi che mai. Ora, se facessero sul serio, dovrebbero ripristinare la tassazione degli extraprofitti dei player energetici, che il governo ha ridotto e il cui pagamento è stato recentemente prorogato”. Lo scrive su Facebook Andrea Orlando, deputato del Partito democratico e già ministro del Lavoro, che poi conclude: “Noi continueremo a proporre misure di redistribuzione e di giustizia sociale per destinare le risorse alla lotta alle diseguaglianze andando a incidere sugli extraprofitti accumulati senza particolare merito dalla farmaceutica, dall’energia, dalla logistica, dalle banche appunto”.