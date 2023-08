Banche: Marattin (Iv), ‘se si tassano con extra profitti, si aiutano con extra perdite’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Da oggi se sei un imprenditore (o chissà, magari pure un lavoratore autonomo), in un settore che sta andando particolarmente bene, stai attento: se il governo decide che stai facendo un po’ troppi profitti per i suoi gusti, te li viene a requisire. Non si sono neanche accorti di aver creato un pessimo precedente: se si tassano le banche quando fanno extra-profitti, allora dobbiamo sussidiarle quando fanno extra-perdite”. Così su Twitter Luigi Marattin, deputato di Italia Viva.