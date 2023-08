Banche: Crippa (Lega), ‘introdotte misure fondamentali, grazie a Matteo Salvini’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Le misure introdotte grazie al ministro Matteo Salvini sono di buonsenso, fondamentali per dare risposte alle esigenze degli enti locali, delle infrastrutture, dei trasporti. Un’azione concreta con cui interveniamo con convinzione sia sul caro materiali sia sulla sicurezza e manutenzione viaria dei piccoli comuni, passando per opere strategiche come il ponte sullo Stretto o misure fondamentali come la norma di equità sociale che permette il prelievo sugli extraprofitti delle banche per sostenere chi contrae mutui per la prima casa o per tagliare le tasse, misura che è frutto proprio dell’impegno di Matteo Salvini e di Giancarlo Giorgetti. Ancora una volta, la Lega dimostra attenzione e lungimiranza, nell’interesse di tutti gli italiani”. Lo dichiara il deputato e vicesegretario della Lega, Andrea Crippa.