Banche: Ambrosi (Fdi), ‘è misura di equità sociale che darà respiro a milioni di italiani’

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “La tassa sugli extraprofitti alle banche è una misura straordinaria limitata al 2023 che servirà sia a sostenere le spese per i mutui delle famiglie per l’acquisto della prima casa sia a ridurre le imposte. Verrà infatti applicata un’aliquota del 40% agli extraprofitti bancari se il margine di interesse registrato nel 2022 supera almeno del 3% il valore dell’esercizio del 2021. Parliamo di un introito previsto di almeno due miliardi che, in un contesto finanziario internazionale così delicato, potrà dare respiro a milioni di italiani. Si tratta di una misura di buonsenso e di equità sociale che dimostra quanto il governo Meloni stia dalla parte delle persone in difficoltà. Stupiscono le critiche delle opposizioni, forse perché mai sono riuscite a realizzare un provvedimento di tale portata. Trattandosi di extraprofitti, le banche inoltre non saranno assolutamente messe in difficoltà strutturale ma potranno contribuire a questa grande operazione di equità e redistribuzione ‘sociale'”. Lo dichiara Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia.