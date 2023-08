E’ sempre il mercato in uscita a catturare l’attenzione in casa Benevento. La settimana che si apre oggi potrebbe essere decisiva per capire il futuro di diversi elementi in bilico: se per i nuovi acquisti molto probabilmente bisognerà attendere dopo Ferragosto, per le cessioni invece qualcosa potrebbe sbloccarsi a breve.

