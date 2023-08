Universiadi: pallavolo, Polonia ko 3-0 in finale e l’Italia conquista la medaglia d’oro

Chengdu, 7 ago. – (Adnkronos) – La Nazionale maschile di pallavolo ha vinto la medaglia d’oro alle Universiadi di Chegdu in Cina. Gli azzurri in finale hanno superato 3-0 (25-23, 25-18, 28-26) la Polonia al termine di un match durante il quale i ragazzi guidati in panchina da Vincenzo Fanizza sono stati assoluti protagonisti e bravi in tutti i fondamentali. Per la Nazionale maschile azzurra si tratta della terza medaglia d’oro della sua storia dopo i successi nel 2019 a Eboli e nel 1970 a Torino. Un successo, quello ottenuto oggi a Chengdu, frutto della buona prova di tutta la squadra capace di stare sempre in testa nel corso della gara e a rimanere concentrata nei momenti chiavi del match. L’Italia chiude i Giochi Universitari con un bilancio di cinque vittorie contro Taipei Cinese, Brasile, Argentina, Cina e Polonia e una sola sconfitta nella fase a gironi contro la Germania. Sul terzo gradino del podio è salita la Cina che nella finale per il terzo e quarto posto ha battuto 3-0 (25-19, 25-18, 25-12) l’Iran.