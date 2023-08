Ue: Martusciello (Fi), ‘Ppe guiderà prossima maggioranza’

Roma, 7 ago.(Adnkronos) – “Il Ppe guiderà la prossima maggioranza in Europa. Una maggioranza unita da valori comuni”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello.

“I prossimi cinque anni -aggiunge- vedranno in Europa una maggioranza non solo numerica, pronta a dividersi su scelte fondamentali, ma una maggioranza che alla base ha la stessa idea di futuro e di Europa. Al Ppe spetta il compito di individuarla, svolgendo quel ruolo guida che gli viene numericamente riconosciuto”.