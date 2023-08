Roma, 7 ago. – (Adnkronos) – Per quanto riguarda i rapporti con il Coni “al momento non c’è stato ancora nessun approccio ma non mancherà occasione. Abbiamo ben chiara la nostra missione e siamo rispettosi dei perimetri e delle competenze di tutti”. Lo dice il neo presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, al termine della prima riunione a Palazzo H del Cda appena costituito.