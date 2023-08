Crollo della dinamica transazioni immobiliari nel capoluogo sannita secondo l’ultimo report Ufficio Studi Tecnocasa con dati asseverati per quanto concerne il primo trimestre dell’anno. Flessione di oltre il 22 per cento a Benevento e invece calo contenuto con flessione di poco superiore al due per cento nel territorio provinciale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia