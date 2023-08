La Russa "Esaustive le mie parole in Aula sulla strage di Bologna

ROMA (ITALPRESS) – "Dopo la mia commemorazione in Aula per le vittime dell'attentato terroristico del 2 agosto non ho in alcun modo rilasciato, né personalmente nè per interposta persona, alcuna altra dichiarazione o commento in proposito. Credo, d'altronde, fossero esaustive le mie parole sia sul dovere ('doverosamente') del presidente di tutti i senatori di non tacere su una risultanza oggettiva ('la verità giudiziaria'), sia sul sollecitare ulteriori desecretazioni per fugare ombre e dubbi che tuttora persistono. A queste mie dichiarazioni, rese il 2 agosto, senza null'altro aggiungere, mi richiamo integralmente". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

07-Ago-23 17:47