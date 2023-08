“Il terzo? Per ora, ancora non c’è. Lo avremo. In questi giorni mi sto dedicando alla formazione della segreteria”. Gerardo Giorgione conferma che l’obiettivo dichiarato di Francesco Rubano, tendente a costituire a breve scadenza un gruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Benevento, ha ottime possibilità di concretizzazione. Al punto che il neo vice coordinatore provinciale non nega di aver già acquisito una seconda disponibilità unitamente alla propria. Giorgione, però, non va oltre, non conferma, né smentisce neppure le voci circolate in questi giorni, che ricondurrebbero ad un consigliere del centrosinistra la seconda adesione. Ipotesi che, almeno per il momento, non appare dietro l’angolo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia