Fiere: Welfair 2023, insediato il comitato scientifico

Roma, 7 ago. (Labitalia) – Una fiera che faccia confrontare tutti gli attori della sanità su quei temi concreti, urgenze e criticità attraverso i quali guidare il processo di innovazione catalizzato dal Pnrr e avviare quindi le risposte possibili alle sfide poste dall’assistenza sanitaria prossima futura. A partire da devices tecnologici, risorse umane, telemedicina, accesso paritario alle cure digitali, invecchiamento in salute, sicurezza delle cure e assistenza territoriale.

Questa è la missione di Welfair – la fiera del fare sanità che farà appunto incontrare governance sanitaria, società scientifiche e aziende all’avanguardia nel MedTech a Fiera Roma tra il 18 e il 20 ottobre 2023.

Un format nuovo di fiera sanitaria che ha raccolto l’approvazione di attori centrali all’interno dell’ecosistema sanitario e della comunità scientifica: Confindustria dm – dispositivi medici, Agenas-Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Omceo Roma – Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Roma, Anorc-Associazione nazionale operatori e responsabili della custodia di contenuti digitali, Fnopi- Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche, Aisis – Associazione italiana sistemi informativi in sanità, Aiop-Associazione italiana ospedalità privata, Fimp-Federazione italiana medici pediatri, Aipo/Its-Associazione italiana pneumologi ospedalieri/Italian thoracic society e Sumai Assoprof-Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell’area sanitaria sono tra le principali realtà che hanno già annunciato il loro patrocinio alla manifestazione che, a sua volta, potrà contare su un comitato scientifico di rilievo nazionale, che riunisce membri delle istituzioni, della ricerca e dell’industria hightech.

Ecco i membri: Silvio Brusaferro, presidente Iss; Giuseppe Costanzo, past president della Società italiana di chirurgia vertebrale e primario di ortopedia all’ospedale Policlinico Umberto I di Roma; Gianfranco Damiani, consigliere dispensabili Omceo Roma; Marinella D’Innocenzo, già dg asl Rieti-esperta Ssn; Giovanni Del Signore, avvocato e dottore di ricerca presso l’Università di Roma La Sapienza; Roberto Pennacchio, componente comitato centrale Fofi e presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina; Giuseppe Quintavalle, dg Policlinico Tor Vergata; Anna Paola Santaroni, dg Ospedale San Giovanni Battista di Roma e della Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta; Giorgio Giulio Santonocito, direttore generale Asl Roma 5; Giovanni Scapagnini, professore di Biochimica e Biologia molecolare presso il dipartimento di Medicina e scienze della salute dell’università degli studi del Molise. Lorenzo Terranova, direttore Affari istituzionali e Centro studi-Confindustria DM.

“Si tratta di personalità di altissimo rilievo che, con la loro esperienza e autorevolezza, indirizzeranno il confronto sugli snodi fondamentali dell’attualità sanitaria facendo di Welfair un catalizzatore per lo sviluppo e il perfezionamento di nuovi modelli di gestione a partire dall’introduzione delle nuove tecnologie e la risposta ai nuovi bisogni di assistenza” sottolinea l’organizzatore Claudio Lo Tufo.

Coinvolte nello sviluppo dei temi e dei tavoli di confronto anche e soprattutto le professioni sanitarie, rappresentate da società scientifiche quali ad esempio, Sic-Società italiana di cardiologia, Sioechcf-Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale, Sime-Società italiana di medicina estetica che ha già dato anche il patrocinio, Sicve- Società italiana di chirurgia vascolare ed endovascolare, Sicm-Società italiana di chirurgia della mano, indispensabili per indicare e approfondire le criticità e le risorse necessarie, dal punto vista delle discipline mediche specialistiche. “La sanità – aggiunge Fabio Casasoli, amministratore unico di Fiera Roma – è un asse portante del sistema-Paese in termini di creazione di ricchezza e pil, occupazione, imprenditorialità, sviluppo di comparti industriali, qualità della vita, impatto sociale e inclusione. Con Welfair il confronto costruttivo su questo settore strategico torna nella Capitale, a fianco dei centri nevralgici del governo sanitario nazionale e regionale”.