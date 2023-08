Covid, Schillaci "Stop a isolamento, misura di buonsenso"

ROMA (ITALPRESS) – "E' stato abrogato l'ultimo divieto relativo alla mobilità dalla propria abitazione" per coloro che risultano positivi al Covid. "L'andamento epidemiologico e la disponibilità dei vaccini non rendono più necessaria questa misura che negli ultimi tempi è stata in parte disattesa. È una norma di buon senso, il Ministero della Salute continuerà a monitorare la situazione e se sarà necessaria adotteremo le misure di contrasto". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in conferenza stampa al termine del Cdm.

