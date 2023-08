Calcio: Mourinho sui social saluta Ibanez che va in Arabia e fa ironia sul mercato

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – E’ di fatto il tecnico della Roma Josè Mourinho ad ufficializzare la partenza del difensore brasiliano Roger Ibanez che andrà a giocare in Arabia Saudita. “Sii felice ‘garoto’. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglietta. Ora puoi pagare una cena adeguata a me e al mio staff. Goditi l’Arabia Saudita”, scrive lo Special One su Instagram con una foto insieme al difensore e la maglia numero 3. La Roma dalal cessione dovrebbe ricavare dall’Al-Ahli circa 30 milioni di euro. Mentre per il giocatore il club saudita ha raggiunto un accordo di massima da 9 milioni a stagione. “Scommetto che quando avete visto la foto avete pensato che fosse un nuovo giocatore”, è poi l’ironico messaggio di Mou al club giallorosso.