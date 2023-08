Il Benevento non decolla, ma non è questo il momento per farlo anche perché all’inizio del campionato manca ancora quasi un mese. La rotta, quindi, può essere corretta in corsa, ma è evidente che la truppa giallorossa deve mettersi a lavoro per risolvere gli enigmi di mercato che ne stanno condizionando il percorso. Vanno bene gli esperimenti, ma quella scesa in campo ieri nella seconda amichevole precampionato è una formazione tutta da definire e che si muove su un equilibrio assai precario.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia