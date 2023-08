Il rischio di arrivare a giochi quasi chiusi con i casi più spinosi ancora aperti è ciò che vuole scongiurare il Benevento. In un mercato complesso, fatto di tempi lunghi, monte ingaggi da ridurre ed esigenze tecniche da soddisfare, il club giallorosso non vuole portarla troppo per le lunghe. Preso atto della volontà di diversi tesserati di cambiare aria, a Marcello Carli non è rimasto altro da fare se non sedersi al tavolino e negoziare le cessioni, per provare a ottenere il massimo possibile.

