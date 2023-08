Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, dottoressa Gelsomina Palmieri, ha disposto la scarcerazione del noto pregiudicato Marco Iovino, 57enne di Montesarchio, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci e dall’avvocato Cosimo Servodio. Il Magistrato, nel dettaglio, ha revocato gli arresti domiciliari che erano stati concessi a Iovino nel luglio 2022 in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere alla quale il medesimo era stato sottoposto in data 28 marzo 2022.

