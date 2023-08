Impossibile essere indifferenti alla commozione di padri, madri, figli, protagonisti dieci anni orsono, in un torrido 2013 della stagione più aspra della lotta per la casa nella storia recente della città. Lacrime di madri che finalmente hanno coronato il sogno di assicurare un tetto ai loro piccoli, bambini al momento dello sgombero dagli alloggi occupati in via Episcopio, a inizio ottobre di dieci anni fa, e nel frattempo divenuti ragazzini, che hanno colpito il primo cittadino Clemente Mastella e l’assessora Maria Grazia Chiusolo, che ha lavorato in modo diuturno, su questo spinoso e complesso dossier operativo.

