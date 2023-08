Terzo polo: De Cristofaro, ‘Calenda benvenuto nel Misto ma non può pretendere il capogruppo’

Roma, 5 ago (Adnkronos) – “Calenda e i suoi nel Gruppo misto sono i benvenuti. Però, ecco, dovremo cercare di convivere. Trovare un modo per parlarci, fare assemblee. Di certo non condividiamo un percorso politico, ma alcune cose le dovremo pur sempre fare assieme”. Lo dice il capogruppo del Misto al Senato Giuseppe De Cristofaro al Foglio.

Se le chiedesse di diventare capogruppo del Misto? “Ma loro di Azione sono quattro, come noi. Non possono accampare pretese. Abbiamo lo stesso peso”, spiega De Cristofaro che poi dice: “Dovremo fare delle assemblee per capire che struttura dare alle componenti, perché portando in dote quattro senatori avranno diritto a un loro ufficio legislativo, un loro ufficio stampa. Ma sono regole che prescindono da noi. Dovremo solo essere in grado di rispettarle”.