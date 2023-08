Santanchè "Il Reddito di cittadinanza ha fatto tanto male"

ROMA (ITALPRESS) – "Credo che il Reddito di cittadinanza abbia fatto tanto male: hanno dato soldi a chi era occupabile. Bisogna aiutare i fragili e chi ha bisogno, ma dobbiamo mettere in condizione i giovani di lavorare. Chi dà lavoro sono le imprese, bisogna aiutarle nel poter assumere, con un cuneo fiscale che abbiamo già messo; dobbiamo lavorare anche sulla formazione, c'è un tema di professionalizzazione, di flussi". A dirlo il ministro del Turismo, Daniele Santanchè, in un'intervista a Rds. "Bisogna invogliare i lavoratori con gli stipendi adeguati a un lavoro duro: quando gli altri vanno in vacanza, loro lavorano sempre – sottolinea -. Per questo abbiamo detassato, facendo rimanere in tasca 500 euro in più ai lavoratori del turismo, che lavorano nei notturni e nei festivi. E' un primo segnale, vale dal primo giugno, per vedere come funzionerà".

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

fsc/red

05-Ago-23 16:40